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Общество

10-летней больной пензячке вернули деньги за поездки в Петербург

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Мать 10-летней девочки с инвалидностью добилась возмещения расходов на проезд к месту лечения и обратно. Социальные права ребенка восстановили после вмешательства прокуратуры Пензенской области.

В 2023 году состояние здоровья девочки потребовало несколько поездок на лечение в ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский университет имени Академика И. П. Павлова».

Расходы легли на плечи семьи. Родители сами покупали авиабилеты и доставляли ребенка в медучреждение.

Позже они обратились за компенсацией расходов, однако в предоставлении социальной помощи им отказали. Тогда мать девочки пожаловалась в прокуратуру.

«Прокурор направил в суд заявление к министерству здравоохранения Пензенской области о возмещении стоимости проезда. Требования удовлетворены, решение суда вступило в законную силу», - рассказали в областной прокуратуре.

Расходы семье полностью возместили.

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