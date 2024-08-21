10-летней больной пензячке вернули деньги за поездки в Петербург

21.08.2024 | 21:19

Мать 10-летней девочки с инвалидностью добилась возмещения расходов на проезд к месту лечения и обратно. Социальные права ребенка восстановили после вмешательства прокуратуры Пензенской области.

В 2023 году состояние здоровья девочки потребовало несколько поездок на лечение в ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский университет имени Академика И. П. Павлова».

Расходы легли на плечи семьи. Родители сами покупали авиабилеты и доставляли ребенка в медучреждение.

Позже они обратились за компенсацией расходов, однако в предоставлении социальной помощи им отказали. Тогда мать девочки пожаловалась в прокуратуру.

«Прокурор направил в суд заявление к министерству здравоохранения Пензенской области о возмещении стоимости проезда. Требования удовлетворены, решение суда вступило в законную силу», - рассказали в областной прокуратуре.

Расходы семье полностью возместили.