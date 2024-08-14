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Общество

В мэрии ответили на просьбу продлить работу пунктов сбора помощи курянам

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Жители Пензы в соцсетях просят власти продлить работу пунктов приема гуманитарной помощи для жителей Курской области.

Не всем удобно, что принести вещи можно только до 18:00 и лишь в будний день.

«Продлите, пожалуйста, режим работы пункта приема гуманитарной помощи до 20:00 или откройте хоть один, который будет работать в выходной день», - написала на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте» пензячка Екатерина З.

На обращение женщины ответил представитель администрации города.

«По информации представителей общественной организации «Общероссийский народный фронт», в карточках указан официальный график работы пунктов сбора гуманитарной помощи жителям Курской области с 9:00 до 18:00 с понедельника по пятницу.

При этом в «Доме молодежи» всегда есть дежурный сотрудник, который поможет с приемом гуманитарной помощи в будни до 20:00 и в выходные дни», - пояснили Екатерине.

В Пензе помощь собирают по адресам: улица Володарского, 17 (офис «Народного фронта»), Кирова, 51 (Дом молодежи).

Жители областного центра могут принести продукты питания, одежду, постельное белье, предметы личной гигиены, газовые горелки, холодильники и другие вещи, необходимые тем, кто лишился крова.

Первую партию гуманитарной помощи курянам отправили 13 августа. Доставкой занимаются сотрудники регионального ГУ МЧС России.

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Источник — фото ГУ МЧС России по области
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