«Поэкспериментируем»: в Кузнецке назвали дату Дня города

05.08.2024 | 16:20

244-летие Кузнецка будут отмечать 28 сентября. Сейчас разрабатывается концепция праздника. Об этом на планерке в понедельник, 5 августа, рассказала начальник местного управления культуры Ирина Часовская.

Она отметила, что на предстоящей неделе ее ведомство начнет предметную подготовку к торжествам.

«Мы поэкспериментируем в этом году, проведем День города в конце сентября. По многолетним наблюдениям как раз золотая осень в это время, а то мы несколько раз в начале сентября попадали в непогоду. Надеюсь, что в этом году повезет», - высказался глава Кузнецка Сергей Златогорский.

В 2023-м день рождения второго по величине города Пензенской области отмечался 9 сентября.

На главной площади установили сцену, на которой перед собравшимися выступили коллектив из Казани «Прогульщики», рок-группа «Конец фильма» и экс-солистка группы «Руки вверх» Лиза Роднянская. Музыкальный вечер завершился дискотекой в стиле 90-х, которую провел диджей из Москвы.