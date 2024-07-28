Судебные пошлины для граждан увеличатся в десятки раз

28.07.2024 | 10:10

Госдума РФ приняла поправки к Налоговому кодексу, которые увеличивают размер судебных пошлин. По отдельным видам процедур они выросли в 5-50 раз.

Для граждан заметно вырастут следующие пошлины:

- по искам имущественного характера в суд общей юрисдикции (это, например, возмещение имущественного ущерба, требование к знакомому вернуть долг) - рост в 10 раз (с 400 до 4 000 рублей - если сумма иска не превышает 100 000 рублей, если больше, то зависит от размера имущественных требований);

- за подачу иска без материальных требований (например, трудовые споры, оспаривание прав на недвижимость, семейные споры и прочее) - рост с 300 до 3 000 рублей;

- за подачу апелляционной жалобы - рост в 20 раз (с 150 до 3 000 рублей), кассационная жалоба подорожает в 33,3 раза (до 5 000 рублей).

Больше денег придется отдавать и при желании оспорить в суде нормативный акт, решение органа власти. Речь идет, например, о штрафе за неправильную парковку или запрете выезжать из страны. Пошлина возросла с 500 до 3 000-4 000 рублей.

Поправки вводят и новые пошлины. Так, платными станут выдача исполнительных листов, пересмотр решения по новым и вновь открывшимся обстоятельствам, изменения процессуальной правопреемственности (к примеру, по наследственным делам).

«По данным Минфина, сейчас посредством пошлин бюджету компенсируется 5% (15 млрд руб.) от общей суммы расходов в год (300 млрд руб.). Увеличение пошлины не обеспечит полноценную компенсацию таких расходов, но позволит сделать ее соразмерной и сбалансированной», - пишет РБК.

В последний раз судебные пошлины в России регулировались в 2009 году.