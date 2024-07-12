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Общество

Пензенцев ждет резкий перепад температур

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В предстоящие выходные, 13 и 14 июля, в Пензенской области по-прежнему будет сухо, солнечно и тепло. Регион остается во власти поля повышенного атмосферного давления.

По данным Приволжского УГМС, ночь на субботу окажется довольно прохладной: столбик термометра опустится до +9...+14 градусов.

Днем 13 июля воздух прогреется до +24...+29, будет дуть умеренный северный ветер - 9-14 м/с. В ночь на воскресенье прогнозируется +10...+15.

Осадков не будет до 15-го числа. «В понедельник из-за близости атмосферного фронта в отдельных районах ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами и усилением ветра, также локально не исключен град. При этом температурный режим будет выше нормы на 2-3 градуса», - сообщила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

В народном календаре 13 июля - Двенадцать апостолов. На Руси подмечали: если утром выпадет много росы, остаток месяца будет солнечным и теплым.

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