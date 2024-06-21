«Термодом» изучает тренды в создании комфорта для людей

21.06.2024 | 16:16

Свежие идеи из мира девелопмента обсудили в Сочи на форуме недвижимости «Движение». Это самое большое частное мероприятие в России и второе событие на рынке недвижимости в мире после международной выставки MIPIM. Оно объединяет девелоперов, риелторов, банки и производителей строительных материалов.

Топ-менеджеры строительного холдинга «Термодом» в рамках форума изучили тренды в создании комфортной среды для людей.

«Мы постоянно улучшаем наши продукты, как и сервис, который мы предлагаем своим клиентам. На этом форуме нам важно было услышать мнение и ознакомиться с опытом коллег, представляющих крупнейшие строительные организации страны, в число которых мы тоже стремимся, создавая комфортные условия для жизни десятков тысяч людей», - рассказал первый заместитель генерального директора строительного холдинга «Термодом» Ильяс Ибрагимов.

Он отметил, что новые знания обязательно будут использованы при реализации многочисленных проектов холдинга.

На сегодняшний день «Термодом» строит в Пензенской области свыше 250 тысяч квадратных метров жилья.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.