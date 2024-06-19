Абоненты «МегаФона» с eSIM закрепились в онлайне

19.06.2024 | 15:48

Количество абонентов сотовой связи, выбирающих eSIM (цифровую сим-карту, которая встраивается в устройство на этапе производства), за год выросло более чем на 80%. При этом владельцы цифровых сим-карт стали проводить больше времени в интернете и чаще переписываться в мессенджерах.

К таким выводам пришли аналитики «МегаФона», изучившие обезличенные данные абонентов за первые 5 месяцев 2024 года.

Число абонентов, использующих в своих смартфонах eSIM, в январе-мае увеличилось на 81% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом более 98% владельцев eSIM используют ее в качестве основной сим-карты.

Среднестатистический пользователь смартфона с eSIM стал значительно более активным в интернете по сравнению с прошлым годом. Так, общее потребление трафика увеличилось на 11%. Наиболее интенсивно он рос при просмотре веб-страниц в браузерах и при использовании мессенджеров - активность пользователей в этих сервисах стала выше на 28% и 23% соответственно.

Кроме того, абоненты с eSIM стали чаще использовать социальные сети (+16%). В то же время уровень потребления видеоконтента и музыки практически не изменился: этот показатель вырос всего на 2%.

Потребление голосового трафика активнее у абонентов с обычной сим-картой: они разговаривают по телефону на 25% больше, чем владельцы eSIM.

Москва и Санкт-Петербург остаются лидерами по использованию цифровых сим-карт. При этом изменился топ-5 городов, где проживает наибольшее число абонентов с eSIM. Если в 2023 году в пятерку входили также Краснодар, Самара и Екатеринбург, то в 2024-м на смену последнему пришел Ростов-на-Дону.

По данным «МегаФона», более 80% продаваемых устройств, поддерживающих технологию eSIM, - смартфоны.

«Мы видим устойчивый рост спроса на eSIM, поскольку на рынке появляется все больше устройств с поддержкой этой технологии. Это один из основных факторов, повышающих интерес к eSIM. Кроме того, eSIM позволяет установить на устройство дополнительно к обычной сим-карте еще одну, цифровую, и пользоваться двумя телефонными номерами на одном устройстве. Это может понадобиться, например, в ситуации, когда человеку необходим временный номер», - пояснил директор департамента по развитию «МегаФона» Игорь Глебов.

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