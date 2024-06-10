Сергей Златогорский привез в Кузнецк «свежесбитый беспилотник»

10.06.2024 | 20:14

В понедельник, 10 июня, на совещании в администрации глава Кузнецка Сергей Златогорский поделился впечатлениями от поездки в город Токмак Запорожской области на минувшей неделе.

«Видели наших ребят, кто там работает. Хочу сказать следующее. Знаете, то, над чем мы тут копья ломаем, - вот им бы эти проблемы, потому что обстановка такая своеобразная», - начал свой рассказ Златогорский.

По его словам, на некоторых участках местности отсутствует сотовая связь, к которой все привыкли. Из-за этого случаются казусы.

«Мы разминулись со встречающей группой, потом остановились, думаем, ну сейчас найдемся, стоим. Смотрю, едет машина, поняли, что это за нами, собрались обниматься, а они без объятий бегом разворачиваться и за нами. «Вы, - говорят, - на самом таком месте встали, где летает, сюда либо не ездят, либо очень быстро проезжают, а вы стоите тут курите». Вот первое такое впечатление, хотя вроде птички поют, все хорошо», - отметил глава Кузнецка.

Сергея Златогорского поразили контрасты: например, в память врезался образ женщины, гуляющей с ребенком на фоне расколотого пополам многоквартирного дома.

«И таких домов там не один, по которым попадало. В администрации не все окна вставлены, там прямо под фундаментом воронка. И в этих условиях наши ребята работают и местные власти работают», - добавил он.

Самыми сильными остаются впечатления от встречи с бойцами.

«Нам передали железо, чем по нам там долбят, передадим в музей. Я беспилотник привез, он еще теплый был, свежесбитый. Напряженная ситуация, пересказывать не буду. Когда едет машина, а на ней на лобаче написано «300» («Раненые». - При. ред.), то понятно, что это едет, кого везут и кто там кому должен уступить дорогу. Много такого», - заключил Сергей Златогорский.

Во время визита в Токмак от Кузнецка были переданы материалы, инструменты, необходимые для ремонтных и аварийно-спасательных работ, а также гуманитарная помощь и подарки для детских и социальных учреждений.