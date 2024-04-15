16 апреля пензенцев ждет теплый, но ветреный день

15.04.2024 | 21:00

Во вторник, 16 апреля, в Пензенской области будет тепло, но облачно и ветрено. Прогноз погоды подготовили специалисты ФГБУ «Приволжское УГМС».

В ночь на вторник столбики термометров покажут +2...+7 градусов, а днем воздух прогреется до +12...+17.

Подует юго-западный ветер со скоростью до 14 метров в секунду. Осадков не ожидается.

«На текущей рабочей неделе погода в Пензенском крае будет носить неустойчивый характер. Причина тому - попеременное влияние североатлантических циклонов и поля повышенного атмосферного давления. Поэтому солнечные и сухие дни станут чередоваться с днями, когда ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами и порывистым ветром. Из-за преобладания южного ветра температурный режим вновь пойдет вверх», - сообщила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

В народном календаре 16 апреля - Никита Водопол. Согласно примете, осадки в этот день говорили о том, что вся весна будет дождливой.