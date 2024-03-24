Пензенцев попросили заранее приезжать на вокзал

После теракта в Московской области на всех вокзалах и станциях страны усилят меры безопасности. Пассажирам лучше приезжать в пункт отправления, учитывая эту информацию.
Такую рекомендацию в своем телеграм-канале дала Федеральная пассажирская компания.
Кроме того, меры безопасности усилят и в поездах дальнего следования. При посадке пассажиров, а также провожающих будут тщательно проверять.
«Проводятся дополнительные проверки подвижного состава перед отправлением и по прибытии поездов, а также во время поездки», - отмечается в посте.
Ранее сообщалось, что в Пензе усилят охрану и меры безопасности на объектах с массовым пребыванием людей, прежде всего это железнодорожный вокзал и аэропорт.
Теракт в «Крокус Сити Холле» в Московской области случился вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Несколько вооруженных мужчин в камуфляже ворвались в здание, открыли огонь по людям. После этого начался пожар.
По последним данным МЧС России, пострадали 152 человека, 133 погибли, в их числе трое детей.
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