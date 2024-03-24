Сетевое издание|18+|Воскресенье|24 мар 2024|14:42
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+4oC
+5oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Пензенцев попросили заранее приезжать на вокзал

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


После теракта в Московской области на всех вокзалах и станциях страны усилят меры безопасности. Пассажирам лучше приезжать в пункт отправления, учитывая эту информацию.

Такую рекомендацию в своем телеграм-канале дала Федеральная пассажирская компания.

Кроме того, меры безопасности усилят и в поездах дальнего следования. При посадке пассажиров, а также провожающих будут тщательно проверять.

«Проводятся дополнительные проверки подвижного состава перед отправлением и по прибытии поездов, а также во время поездки», - отмечается в посте.

Ранее сообщалось, что в Пензе усилят охрану и меры безопасности на объектах с массовым пребыванием людей, прежде всего это железнодорожный вокзал и аэропорт.

Теракт в «Крокус Сити Холле» в Московской области случился вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Несколько вооруженных мужчин в камуфляже ворвались в здание, открыли огонь по людям. После этого начался пожар.

По последним данным МЧС России, пострадали 152 человека, 133 погибли, в их числе трое детей.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте