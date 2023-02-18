В Пензе начали готовиться к весеннему паводку

18.02.2023 | 14:45

В областном центре началась подготовка к пропуску весенних паводковых вод. Соответствующее постановление администрации опубликовано в муниципальной газете «Пенза».

Организацией работ будет заниматься городская комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. До 10 марта руководство Сурского гидроузла должно направить комиссии график пропуска паводковых вод, а в период половодья дважды в день, в 9:00 и в 16:00, направлять информацию в единую дежурно-диспетчерскую службу города о ходе сброса и уровне вод в водохранилище.

Главы районных администраций должны провести совещания с директорами управляющих компаний, председателями ТСЖ, ЖСК, уличных комитетов по вопросу противопаводковых мероприятий. Также предстоит выявить и ликвидировать места локальных подтоплений, а с населением - провести профилактические беседы.

Руководителям организаций, учреждений, предприятий предписано подготовить силы и средства для противостояния паводку, в том числе автономные источники электроснабжения, технику для откачки воды, плавсредства, а также запастись песком, мешками и трапами. Также нужно заранее очистить от снега и мусора ливнеприемники и ливневую канализацию, кюветы и водопропускные трубы.

В задачу городскому управлению транспорта и связи вменено обеспечение автотранспорта для эвакуации населения. Управление образования обеспечивает резерв комплектов постельных принадлежностей, а управление содействия развитию МСП должно быть в готовности организовать обеспечение питанием людей в пунктах временного размещения.

Кроме того, до 10 марта ТЭЦ-1 нужно подготовить к пропуску вод. Охрану объекта усилят, а во время паводка организуют круглосуточное дежурство. Службы, обеспечивающие электроснабжение, усилят контроль за состоянием ЛЭП и трансформаторных подстанций, находящихся в зоне возможных подтоплений. Сфера внимания управления Роспотребнадзора - профилактика инфекционных заболеваний.

Ранее стало известно, что в Кузнецке уже начались противопаводковые мероприятия. Во втором по величине городе Пензенской области в зоне потенциального подтопления находятся 115 домов, где проживают около 350 человек. В случае затопления планируется разместить их в гостинице «Кузнецк», санатории «Надежда», в ФОК «Звездный», общежитии многопрофильного колледжа, ТЦ «Родина».

В 2022 году в преддверии паводка на Сурском гидроузле состоялись тактико-строевые учения. Была представлена техника, на практике проверена работа системы оповещения, продемонстрирована работа водолазов, отработаны вопросы эвакуации из зоны подтопления, спасения рыбаков с перевернувшейся лодки и человека - на оторвавшейся льдине.

Само половодье прошло в начале апреля. Не обошлось без инцидентов. В Сердобском районе в трех населенных пунктах ввели режим повышенной готовности из-за резкого подъема воды в реке Сердобе. В селе Волхонщино Пензенского района смыло мост. Также исчезла переправа через реку Труев в Кузнецке.