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Общество

Назван день очередного всеобщего субботника в Пензе

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Срок второго в этом году месячника по благоустройству Пензы продлен. Соответствующее постановление главы города Александра Басенко размещено на сайте мэрии.

Первая акция по наведению порядка стартовала 20 марта. 22 апреля прошел традиционный весенний субботник, однако этого оказалось недостаточно, и срок был продлен до 10 июня.

В середине лета в связи со сложной обстановкой было решено провести дополнительный месячник по благоустройству для предотвращения ландшафтных пожаров. Первоначально подразумевалось, что он продлится с 24 июля по 20 августа.

План мероприятий включал проведение санитарных пятниц, ликвидацию сухостоя, уборку и вывоз мусора с придомовых территорий, ремонт элементов детских и спортивных площадок, а также расчистку лесопарковых зон и мест массового отдыха пензенцев.

Изменения, внесенные в документ, подразумевают, что месячник продлится до 14 октября. Завершится он общегородским субботником.

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Источник — фото pixabay.com
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