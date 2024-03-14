15 марта погода в Пензенской области будет хорошей

В пятницу, 15 марта, в Пензенской области ожидается переменная облачность без существенных осадков. Воздуха днем прогреется до +5 градусов.
Будет дуть умеренный ветер с юго-востока - со скоростью 6-11 м/с.
По данным Приволжского гидрометцентра, в ночь на пятницу похолодает до -8 градусов. Днем потеплеет до +3...+5, а к ночи температура снова понизится - до -11.
По народному календарю 15 марта - Федот Ветронос. На Руси подмечали, что в этот день часто поднимался сильный ветер, и говорили: Федот серчает, да к полудню обмякает, видать, и его солнце припекает.
Верили, что если на Федота ветер теплый, то таким же будет и лето.
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