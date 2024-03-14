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Общество

15 марта погода в Пензенской области будет хорошей

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В пятницу, 15 марта, в Пензенской области ожидается переменная облачность без существенных осадков. Воздуха днем прогреется до +5 градусов.

Будет дуть умеренный ветер с юго-востока - со скоростью 6-11 м/с.

По данным Приволжского гидрометцентра, в ночь на пятницу похолодает до -8 градусов. Днем потеплеет до +3...+5, а к ночи температура снова понизится - до -11.

По народному календарю 15 марта - Федот Ветронос. На Руси подмечали, что в этот день часто поднимался сильный ветер, и говорили: Федот серчает, да к полудню обмякает, видать, и его солнце припекает.

Верили, что если на Федота ветер теплый, то таким же будет и лето.

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