15 марта погода в Пензенской области будет хорошей

14.03.2024 | 22:00

В пятницу, 15 марта, в Пензенской области ожидается переменная облачность без существенных осадков. Воздуха днем прогреется до +5 градусов.

Будет дуть умеренный ветер с юго-востока - со скоростью 6-11 м/с.

По данным Приволжского гидрометцентра, в ночь на пятницу похолодает до -8 градусов. Днем потеплеет до +3...+5, а к ночи температура снова понизится - до -11.

По народному календарю 15 марта - Федот Ветронос. На Руси подмечали, что в этот день часто поднимался сильный ветер, и говорили: Федот серчает, да к полудню обмякает, видать, и его солнце припекает.

Верили, что если на Федота ветер теплый, то таким же будет и лето.