В Пензенской области 94 человека осудили за сексуальные преступления

05.03.2024 | 21:02

В Пензенской области в 2023 году осудили 3 930 человек. Это на 466 меньше, чем в 2022-м, когда было 4 396. Статистические данные опубликовала пресс-служба судебной системы региона.

К реальному лишению свободы приговорили 1 216 человек (-218 по сравнению с 2022-м); к обязательным работам - 579 (-20); к исправительным работам - 393 (-71); к лишению права занимать определенные должности, ограничению свободы, принудительным работам - 266 человек (+98); к штрафу - 329 (-41); к условному сроку или исправительным работам - 1 103 (-223).

Районные суды за год рассмотрели 4 003 уголовных дела.

34 человека признаны виновными в убийстве без смягчающих обстоятельств (в 2022-м было столько же), 134 - в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью или вреда средней степени тяжести (151); 94 - в преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности (97); 807 - в краже (988); 148 - в мошенничестве (159).

Еще 120 человек осудили за грабеж, разбой и вымогательство (против 121 в 2022-м); 664 - за незаконные действия, связанные с наркотическими и психотропными веществами (670); 540 - за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта (618); 88 - за преступления против судей, следователей и других представителей власти (100).