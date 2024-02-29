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Общество

Программу маткапитала продлят до 2030 года

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Программу материнского капитала продлят еще на четыре года. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин в ежегодном послании к Федеральному собранию в четверг, 29 февраля.

«Программа материнского капитала действует у нас до начала 2026 года. Предлагаю продлить ее как минимум до 2030 года», - сказал Путин.

Он напомнил, что сейчас семья при появлении первенца получает право на выплату в размере 630 тысяч рублей, а при рождении второго ребенка она возрастает еще на 202 тысячи. Размер материнского капитала регулярно индексируется.

В Пензенской области за 10 месяцев 2023 года 5,8 тыс. семей приняли решение, как распорядиться маткапиталом. В общей сложности им было направлено 2,9 млрд рублей.

4,5 тыс. семей (77,6%) направили средства на улучшение жилищных условий. 773 семьи (13%) обратились за назначением выплаты на детей. Вложить деньги в образование подрастающего поколения решили 615 семей (9,4%).

С 1 февраля размер маткапитал составляет почти 631 тысячу рублей на первого ребенка и 834 тысячи рублей на второго.

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Источник — фото pixabay.com
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