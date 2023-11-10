Большинство пензенцев - обладателей маткапитала вкладывают его в жилье

10.11.2023 | 16:59

С начала года региональное отделение Социального фонда России направило 2,9 млрд рублей по заявлениям о распоряжении материнским капиталом. Такое решение приняли для себя 5,8 тыс. семей, проживающих в области.

Чаще всего пензенцы направляют маткапитал на улучшение жилищных условий. Так поступили более 4,5 тыс. семей (77,6%). По их заявлениям было направлено свыше 2,7 млрд рублей.

773 семьи (13%) обратились за назначением выплаты на детей, за 10 месяцев на эти цели перечислено более 93 млн рублей.

Еще одно направление - оплата обучения детей за счет средств семейного капитала. Такое решение приняли 615 семей (9,4%). Общая стоимость образовательных услуг составила более 40,8 млн рублей.

Современные технологии позволяют принимать решение и перечислять средства без необходимости вызывать пензенцев на личный прием.

«Больше половины обращений за распоряжением материнским капиталом осуществляется без посещения территориальных органов СФР», - проинформировали в пресс-службе отделения фонда.