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Общество

«Остались с «кирпичом»: пользователи Xiaomi столкнулись со сбоем

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Пользователи Xiaomi - как в России, так и по всему миру - столкнулись со сбоем после обновления операционной системы Hyper OS.

«Случился глобальный масштабный сбой. Есть два решения: либо осуществить полный сброс устройства, либо отнести его в сервисный центр», - сообщили РИА Новости в службе поддержки компании.

Hyper OS - это новая операционная система (ОС) на основе Android для смартфонов, планшетов, часов и умных телевизоров Xiaomi, которая была представлена минувшей осенью. К ней подключен ряд моделей, в том числе Xiaomi 14, Xiaomi 14 Ultra, Xiaomi Pad 6S Pro, Xiaomi Watch S3 и Xiaomi Smart Band 8 Pro.

Многие устройства Xiaomi работают на прежней ОС MIUI.

Пензенцы, многие из которых пользуются продукцией этой компании, активно рассылают друг другу в соцсетях предупреждение не обновлять систему. Среди тех, кто оказался не в курсе новостей, у у одних проблем не возникло, а другие «остались с «кирпичом».

«Ночью обновился, а утром показывает Main Menu», - пожаловалась жительница Пензы.

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