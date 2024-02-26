Перечислены внешние признаки наркомании у подростков

В Пензе врач-педиатр детской поликлиники Илсияр Васильева перечислила внешние признаки наркомании у подростков. Ее слова опубликованы на сайте областного минздрава.
Врач подчеркивает, что зависимость проявляется ярко: человек путается в словах, теряет аппетит, затем, наоборот, начинает есть слишком много, бледнеет.
«Могут появляться необъяснимые синяки, сосудистые звездочки», - рассказала Илсияр Васильева.
Зрачки у наркомана неадекватно реагируют на свет, слишком сильно расширяются и сужаются. Скачет давление. Также нарушается координация движений, ему трудно ходить и писать ровно.
По словам специалиста, уберечь детей от зависимости можно, уделяя им достаточно внимания.
«Чем больше ребенок «вовлечен» в дела семьи и чем больше он ощущает себя самостоятельным и ценным членом семейной группы, тем меньше риск развития наркозависимости», - отметила врач.
Также важен личный пример. Если у родственников нет вредных привычек, то шанс на здоровое будущее у ребенка выше.
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