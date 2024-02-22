Одну из школ Пензенской области исключили из плана капремонта

22.02.2024 | 10:37

Школу в селе Ульяновка Тамалинского района исключили из списка образовательных учреждений, в которых в этом году должен пройти капитальный ремонт.

Тему о капремонте подняла местная жительница на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте».

В администрации Тамалинского района рассказали, что в 2022 году ульяновская школа вошла в проект по модернизации образовательных учреждений на 2024 год, но ждать его не приходится.

«В связи с сокращением числа школ по региону произошло исключение школы с. Ульяновка из программы модернизации и перенесение капитального ремонта на более поздний срок», - говорится в ответе органа местного самоуправления.

Такая ситуация возмутила родителей школьников.

«А когда стало известно, что нашу школу исключили из этого списка?», «Где и когда можно ознакомиться с данными документами? Мы готовы приехать и выяснить все обстоятельства!», «Это на какой же срок? 3024 год?» - написали они.

Особое внимание сельчане обращают на состояние окон в учебном заведении.

«Вы что, ждете, когда окна и потолки детям на голову упадут? А потом как всегда будет ой и ах», «Для чего же кормить обещаниями? Окна в школе гнилые, опасные для окружающих. Куда все смотрят?» - возмутились сельчане.

В администрации сообщили, что обращение было отправлено в районный отдел образования Тамалинского района. Ответ пообещали дать не позднее 22 февраля.

Также в Министерстве образования Пензенской области проинформировали, что в 2024 году капитальный ремонт пройдет в шести школах Сердобского, Спасского, Городищенского и Земетчинского районов, а также начнется в пяти школах Башмаковского, Шемышейского районов и в Пензе.