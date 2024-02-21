В ЕР назвали регионы - лидеры по ремонту и строительству школ

21.02.2024 | 10:23

По президентским программам в регионах России продолжается капитальный ремонт действующих и строительство новых школ и детских садов. Реализацию проектов на федеральном штабе обсудили секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак и министр просвещения Сергей Кравцов, сообщает ER.ru.

«Ремонт завершен в 2 422 зданиях школ. Из них в 1 520 зданиях - за счет федеральных средств, в 902 - за счет средств региональных бюджетов. Регионы-лидеры, где по итогам года отремонтировано больше всего школ, - республики Дагестан, Башкирия, Чеченская Республика, Якутия, Забайкальский край, Северная Осетия, Московская область, Чувашия, Кабардино-Балкария, Ставропольский край, Брянская, Курская области, Республика Татарстан и Алтайский край», - перечислил Андрей Турчак.

В общей сложности за два года капитально отремонтировали более 4 тысяч объектов.

«В этом году ремонт запланирован в 1 047 школах. Из них 530 - с завершением работ в 2025 году. На 15 февраля по 360 объектам все конкурсные процедуры завершены, контракты заключены. По 400 объектам конкурсы объявлены или уже находятся на стадии завершения. И 236 объектов в 41 регионе, где конкурсы планируется объявить до конца месяца», - уточнил Андрей Турчак.

Отдельно он остановился на строительстве новых школ. С 2019 года по президентской программе открылись 1 344 школы общей мощностью 793 тысячи мест. По итогам прошлого года введены в эксплуатацию 430 учреждений на 250 тысяч мест.

«Лидеры по количеству объектов - Московская область, Дагестан, Чеченская Республика, Санкт-Петербург, Краснодарский край», - отметил Андрей Турчак.

По словам Сергея Кравцова, до конца 2024 года должно быть сдано еще не менее 1,3 тысячи школ. К лидерам по количеству и качеству введенных в 2023 году объектов он добавил Москву, Татарстан, Ингушетию, Якутию, Бурятию и Ростовскую область.

Говоря о строительстве детсадов, Кравцов сообщил, что за время действия программы построено 1 676 дошкольных учреждений, что позволило ликвидировать дефицит мест в детских садах в регионах.

Координатор партийного проекта «Единой России» «Новая школа» в Пензенской области Ольга Баландина напомнила, что в 2023 году капремонт шел в 16 школах. Приоритет был отдан сельской местности и малым городам. Все этапы работ - от проекта до приемки - отслеживал «Партийный десант», созданный в рамках народной программы региональным отделением ЕР совместно с министерством образования и родительским сообществом.

«В 2024 году капитальный ремонт будет произведен в шести школах Сердобского, Спасского, Городищенского и Земетчинского районов. Также ремонт начнется в пяти школах Башмаковского, Шемышейского районов и в городе Пензе, он продлится два года. Помимо этого, возводятся новые школы в Бессоновке и микрорайоне Заря Пензы. Представители партии продолжат следить за ходом работ на объектах, чтобы наши дети могли получать доступное образование», - отметила Ольга Баландина.