Пензенцы накопили в банках больше, чем жители соседних регионов

05.02.2024 | 09:35

Эксперты ria.ru рассчитали объем банковских вкладов на душу населения в Пензенской области на 1 января 2024-го. Он составил 209,5 тыс. рублей.

В среднем сбережения жителей региона равны доходам за 6,5 месяца. За прошлый год вклады пензенцев подросли на 22,4%.

В рейтинге регионов по размеру банковских вкладов населения Пензенская область расположилась на 45-м месте из 85. Объем сбережений, которые жители Сурского края хранят в финансовых учреждениях, меньше среднего по России (346,6 тыс. рублей на душу населения).

Тем не менее по данному показателю регион опередил соседей. Так, ниже в рейтинге (54-е место) находятся Ульяновская (194,9 тыс. рублей), Саратовская (57-е место, 185,8 тыс. рублей), Тамбовская (64-е, 170,2 тыс. рублей) области, Мордовия (68-е, 156,2 тыс. рублей).

На первом месте в рейтинге Москва. Объем вкладов на душу населения там составил 1 млн 351,4 тыс. рублей. На второй строке Санкт-Петербург - 679,4 тыс. рублей.

На предпоследнем месте Чеченская Республика (27,6 тыс. рублей), а на последнем - Ингушетия (22,1).