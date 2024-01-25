В «ТНС энерго» пришли работать выпускники пензенского вуза

12 выпускников пензенского вуза пополнили ряды ООО «ТНС энерго Пенза». Молодые люди трудоустроились в юридический блок, бухгалтерию, подразделения компании, которые ведут договорную работу, обслуживают потребителей, осуществляют эксплуатацию системы учета электроэнергии.
До этого выпускники прошли практику в «ТНС энерго» и использовали полученные знания в учебном процессе.
Практика и трудоустройство - итог реализации трехстороннего соглашения, заключенного между ПАО ГК «ТНС энерго», региональным правительством и ПГУ.
В энергосбытовой компании отметили важность такого рода сотрудничества, поскольку оно помогает восполнять кадровые потребности организации по различным направлениям специализации, обеспечивать передачу опыта и преемственность поколений в энергетической сфере.
«Новые идеи и подходы к рабочим процессам, привносимые молодыми сотрудниками, позволяют гарантирующему поставщику электроэнергии постоянно развиваться и совершенствовать свою деятельность в интересах жителей Пензенской области», - отметил заместитель генерального директора - управляющий директор ООО «ТНС энерго Пенза» Роман Чернов.
Планы сторон по дальнейшей реализации заключенного соглашения предполагают как продолжение сотрудничества по уже имеющимся направлениям, так и поиск дополнительных форматов взаимодействия.
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