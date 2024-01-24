Диетолог объяснила, в каких случаях полезны напитки из имбиря

24.01.2024 | 08:37

Чай, отвар или настой из корня имбиря могут быть вспомогательными средствами в борьбе с различными воспалениями.

Об этом радио Sputnik рассказала врач-диетолог, специалист по фитотерапии и нутритивной поддержке Татьяна Залетова.

По ее словам, имбирь способен бороться с воспалительными процессами ротовой полости и желудочно-кишечного тракта. Настой или чай из имбиря могут применяться при язвенной болезни желудка.

Имбирный чай или отвар рекомендуются при простудных заболеваниях как дополнение к медикаментозному лечению. Усилить целебные свойства напитка можно добавлением лимона и меда.

«Лимон - известный поставщик основного «противопростудного» витамина С. А мед содержит прополис, который тоже обладает противовоспалительным действием, и микроэлементы, которые будут способствовать укреплению иммунитета. Плюс мед скрасит терпкий вкус имбирного чая, который в хорошей концентрации не всеми может восприниматься как вкусный напиток», - пояснила диетолог.

Кроме того, напитки на основе имбиря полезны при начальных этапах атеросклероза и избыточной массе тела, так как счет своих эфирных масел немного ускоряют обменные процессы и могут служить дополнением к диете.

По словам врача, максимальный эффект дают две чашки имбирного напитка в день, но начинать надо с небольших порций.

«Обычно это три-четыре тонких слайса имбиря, которые сначала настояли на кипятке, а потом разбавили. И не нужно сразу начинать пить по две чашки крепкого настоя. Начинать надо со слабого раствора, с одной чашки в день, а дальше смотреть по переносимости. Если все нормально и мы хотим получить максимальный эффект, то можно увеличивать и концентрацию имбиря в напитке, и частоту его применения», - рекомендовала Татьяна Залетова.

Она предупредила, что имбирь, как и другие острые продукты, может раздражать рецепторы желудочно-кишечного тракта и вызывать диарею у некоторых людей. При обострении заболеваний ЖКТ употреблять эту пряность противопоказано. Также возможны аллергические реакции на эфирные масла имбиря, особенно у людей с бронхиальной астмой.