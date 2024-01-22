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Общество

В Пензенской области за год выросло число тяжких преступлений

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В Пензенской области уровень преступности ниже, чем в среднем по России: 111,1 на 10 тысяч жителей против 133,0. Таковы данные за 2023 год.

В рейтинге регионов по уровню преступности, который составили эксперты ria.ru, область находится на 17-м месте из 85 и входит в двадцатку территорий, где криминальная обстановка более или менее спокойная.

Однако по сравнению с 2022-м в прошлом году уровень преступности в регионе вырос на 4,3%. На 10 тысяч жителей зарегистрировано 33,8 тяжких и особо тяжких преступлений, что на 7,9% больше, чем в 2022-м.

Еще спокойней криминальная обстановка в таких соседних регионах, как Ульяновская область (9-е место, 98,1 на 10 тысяч) и Мордовия (12-е место, 103,6).

Саратовская область расположилась на 29-й строчке (122,2), Тамбовская на 46-й (145,6).

Наименьшее количество преступлений зарегистрировано в Чеченской Республике (14,6), она находится на 1-м месте в рейтинге. Самый высокий уровень преступности в Республике Коми (213,2).

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