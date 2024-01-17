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Общество

В Пензенской области создана служба помощи родителям

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В Пензенском области на базе института регионального развития создали службу помощи родителям. Для мам и пап проводят бесплатные консультации ведущие специалисты региона в сфере психологии, воспитания и профилактики. Об этом сообщили в региональном министерстве образования.

Служба появилась в рамках проекта «Родительские встречи: разговоры о самом важном». Специалисты помогут взрослым найти с ребенком общий язык, обсудят воспитание детей, их развитие, социализацию и другие проблемы.

Поговорить со специалистами можно очно и дистанционно.

«Планируется проведение как индивидуальных консультаций по актуальным вопросам взаимоотношений родителя и ребенка, так и коллективных мероприятий для родительского сообщества. Это могут быть лекции, форумы, родительские собрания, а также тренинги», - рассказал координатор службы помощи родителям Михаил Козин.

Записаться на консультацию можно по телефону горячей линии +7(8412)30-52-30 или на сайте - родительскиевстречи.рф.

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