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Общество

Большинство опрошенных ожидают всего двух событий в 2024-м

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Более половины (53%) опрошенных граждан заявили, что с хорошим настроением и оптимизмом провожают 2023 год.

Таковы итоги декабрьского опроса ВЦИОМ. Специалисты отметили, что показатель оптимизма является самым высоким с 2006 года.

«Наиболее оптимистичными оказались женщины (56% провожают старый и встречают новый год с хорошим настроением, среди мужчин - 49%), россияне старшего возраста (57% в группе старше 60 лет), с хорошим материальным положением (66%), а также активные телезрители (64%)», - заявили эксперты.

Что касается ожиданий граждан в 2024-м, то 63% респондентов уверены, что он станет хорошим для страны.

Чаще всего такой ответ давали женщины (66% против 59% у мужчин), россияне с хорошим материальным положением (75% против 41% у граждан с плохим) и активные телезрители (79%).

Скептически смотрят в будущее 33% опрошенных.

«Главные ожидаемые россиянами события 2024 года - окончание специальной военной операции (45%) и выборы президента (26%). Еще 13% ждут роста экономики и повышения уровня жизни», - пояснили специалисты.

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