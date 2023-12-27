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Общество

В новогоднюю ночь пензенцам стоит соблюдать «правило одной тарелки»

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В преддверии Нового года специалисты Управления Роспотребнадзора по Пензенской области напомнили несколько правил, соблюдение которых поможет избежать негативных последствий застолья - дискомфорта в желудке, тошноты при переедании, токсического воздействия на печень.

Начинать нужно с планирования меню, рационально подбирая продукты и подавая блюда на стол в определенном порядке.

Застолье следует начинать с проводов старого года в 22:00-22:30. Именно в это время подают основное горячее блюдо. Для него следует предпочесть жирному мясу и салу говядину, телятину, курицу или индейку. Утку и гуся рекомендуется готовить с яблоками и крупами, хорошо впитывающими лишний жир. Причем эти продукты лучше не жарить, а запекать.

Для встречи Нового года и на первые часы на столе лучше оставить салаты и легкие закуски. Высококалорийный майонез можно заменить другими оригинальными заправками на основе растительного масла, йогурта, сметаны. При этом нельзя забывать, что заправленные салаты (особенно с майонезом и сметаной) быстро портятся. Разумнее не выставлять их на долгое время на стол, а понемногу брать из холодильника.

До десертов дело может и не дойти, поэтому их стоит вообще оставить на утро 1 января. Лучше всего, если они будут из творожных сыров, йогурта и творога. Вполне уместным станет и фруктово-ягодное желе.

На новогоднем столе обязательно должны присутствовать овощи и фрукты. Вместо слишком сладких пакетированных соков и газировок желательно использовать свежевыжатые фреши или лимонад из цитрусовых, приготовленный своими руками.

Эксперты советуют за столом придерживаться «правила одной тарелки», которое поможет избежать переедания. В тарелку кладется все что угодно, но в небольших порциях, и прием пищи растягивается как можно дольше.

Что касается алкоголя, то главное - чувство меры. Не следует пить его на голодный желудок в ожидании застолья. Смесь различных спиртных напитков усиливает опьянение, поэтому лучше остановить выбор на чем-то одном. Особенно опасна смесь шампанского, пузырьки в котором способствуют быстрой доставке алкоголя в мозг, с крепким алкоголем. Высокоградусное спиртное лучше разбавлять соком или негазированной водой.

Воздействие этанола начинается примерно через 10-15 минут после приема, поэтому и перерыв между тостами должен быть не меньше. И никто не осудит участника праздника, который не станет осушать до дна каждую рюмку.

«Категорически нельзя сочетать алкоголь с кофе. Вопреки существующему мнению, кофе протрезветь не поможет, зато такое сочетание может привести к сердечно-сосудистым проблемам», - предупреждают специалисты.

Они также рекомендуют не засиживаться за столом, а проявить активность - погулять или потанцевать.

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Источник — фото pixabay.com
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