Следователи помогают найти бойцов, пропавших в зоне СВО

Родственникам бойцов, пропавших в зоне специальной военной операции, в том числе мобилизованных, разъяснили, что делать при потере связи.
В таких случаях необходимо подать заявление в территориальный следственный орган Следственного комитета России, указав все необходимые данные.
Работники данной структуры помогают установить местонахождение пропавшего.
Жители Пензенской области могут обратиться в интернет-приемную на сайте регионального управления, где есть подробная инструкция об особенностях направления информации.
Также связаться со следователями можно через официальную страницу ведомства в социальной сети «ВКонтакте».
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀