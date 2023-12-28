Следователи помогают найти бойцов, пропавших в зоне СВО

28.12.2023 | 10:46

Родственникам бойцов, пропавших в зоне специальной военной операции, в том числе мобилизованных, разъяснили, что делать при потере связи.

В таких случаях необходимо подать заявление в территориальный следственный орган Следственного комитета России, указав все необходимые данные.

Работники данной структуры помогают установить местонахождение пропавшего.

Жители Пензенской области могут обратиться в интернет-приемную на сайте регионального управления, где есть подробная инструкция об особенностях направления информации.

Также связаться со следователями можно через официальную страницу ведомства в социальной сети «ВКонтакте».