Сетевое издание|18+|Среда|27 дек 2023|12:50
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-6oC
-5oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

ЕР реализует в Пензенской области 23 федеральных проекта

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Одна из важнейших форм работы «Единой России» - партийные проекты. Они создаются там, где ситуация требует конкретных решений и системного подхода. В Пензенской области их 23. Несмотря на разные задачи, в центре каждого проекта - интересы людей.

Именно в Пензенской области в рамках партийного проекта «Выбирай свое» в 2023 году был дан старт новому общероссийскому общественному движению «Человек труда». Он направлен на развитие профессиональных амбиций, совершенствование умений и навыков на ведущих предприятиях страны.

Федеральный координатор проекта «Выбирай свое», заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Морозов побывал на пензенских заводах, поговорил с их руководителями о проблемах и задачах, основная - обеспечить продовольственную и технологическую безопасность страны.

«Безопасные дороги» - это тоже партийный проект. Его цель - снизить количество аварий, в том числе из-за ненадлежащего состояния дорожной сети. Единороссы мониторят ремонт проезжей части и тротуаров, выявляют опасные участки, следят за благоустройством и настаивают на ликвидации недочетов.

Партийный проект «Детский спорт» набирает популярность с каждым годом. Он помогает обеспечить спортивный досуг школьников и подростков в каникулы, воспитать здоровое и социально активное поколение. В Пензе подготовлено несколько десятков дворовых площадок. С детьми занимаются профессионалы.

В рамках проекта «Историческая память» «Единая Россия» инициировала выделение средств из федерального бюджета на сохранение объектов наследия, уход за мемориалами, памятниками героям и защитникам Отечества. Традицией стала акция «Диктант Победы». Это тест на знание событий Великой Отечественной. Ежегодно в диктанте принимают участие миллионы людей из разных государств.

В ночь с 21 на 22 июня в память о погибших в годы Великой Отечественной войны у Монумента воинской и трудовой славы в Пензе зажигают свечи. В этом году город также присоединился к акции «Огненные картины войны». Из свечей члены партии «Единая Россия», молодогвардейцы, «волонтеры Победы» выложили скульптуру «Родина-мать зовет!».

ЕР реализует в Пензенской области 23 федеральных проекта

Проект «Жители МКД» в 2023 году провел второй всероссийский конкурс практик управления многоквартирными домами «Лучший дом. Лучший двор», участие в нем приняли 56 пензенских дворов из 14 районов области. Каждая работа победителя отмечена дипломом и ценными подарками.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото пресс-службы ЕР
0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте