ЕР реализует в Пензенской области 23 федеральных проекта

27.12.2023 | 09:13

Одна из важнейших форм работы «Единой России» - партийные проекты. Они создаются там, где ситуация требует конкретных решений и системного подхода. В Пензенской области их 23. Несмотря на разные задачи, в центре каждого проекта - интересы людей.

Именно в Пензенской области в рамках партийного проекта «Выбирай свое» в 2023 году был дан старт новому общероссийскому общественному движению «Человек труда». Он направлен на развитие профессиональных амбиций, совершенствование умений и навыков на ведущих предприятиях страны.

Федеральный координатор проекта «Выбирай свое», заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Морозов побывал на пензенских заводах, поговорил с их руководителями о проблемах и задачах, основная - обеспечить продовольственную и технологическую безопасность страны.

«Безопасные дороги» - это тоже партийный проект. Его цель - снизить количество аварий, в том числе из-за ненадлежащего состояния дорожной сети. Единороссы мониторят ремонт проезжей части и тротуаров, выявляют опасные участки, следят за благоустройством и настаивают на ликвидации недочетов.

Партийный проект «Детский спорт» набирает популярность с каждым годом. Он помогает обеспечить спортивный досуг школьников и подростков в каникулы, воспитать здоровое и социально активное поколение. В Пензе подготовлено несколько десятков дворовых площадок. С детьми занимаются профессионалы.

В рамках проекта «Историческая память» «Единая Россия» инициировала выделение средств из федерального бюджета на сохранение объектов наследия, уход за мемориалами, памятниками героям и защитникам Отечества. Традицией стала акция «Диктант Победы». Это тест на знание событий Великой Отечественной. Ежегодно в диктанте принимают участие миллионы людей из разных государств.

В ночь с 21 на 22 июня в память о погибших в годы Великой Отечественной войны у Монумента воинской и трудовой славы в Пензе зажигают свечи. В этом году город также присоединился к акции «Огненные картины войны». Из свечей члены партии «Единая Россия», молодогвардейцы, «волонтеры Победы» выложили скульптуру «Родина-мать зовет!».

Проект «Жители МКД» в 2023 году провел второй всероссийский конкурс практик управления многоквартирными домами «Лучший дом. Лучший двор», участие в нем приняли 56 пензенских дворов из 14 районов области. Каждая работа победителя отмечена дипломом и ценными подарками.