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Общество

В Пензенской области ограничили движение на трассах

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На трассах в Пензенской области из-за сильного снега и метели ограничили движение большегрузов и маршрутных транспортных средств. Об этом сообщили в ФКУ «Поволж­управтодор».

С 21:45 пятницы, 15 декабря, до 6:00 субботы, 16-го числа, движение ограничено:

- на трассе М-5 с 470-го по 758-й километр;

- на трассе Р-208 с 132-го по 278-й километр;

- на Р-207 с самого начала автодороги до 92-го километра;

- на трассе Р-158 с 333-го по 506-й километр.

Для водителей, попавших в сложную ситуацию, действуют круглосуточные номера диспетчерской службы: (8412) 55-11-04, 8 (929) 769-49-19.

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