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Общество

Сельским врачам предлагается поднять выплаты до 2 млн рублей

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Сумма выплаты для врачей, которые отправятся работать в сельскую местность, может вырасти до 2 млн рублей. Фельдшерам предлагается увеличить выплату до 1 млн рублей.

Об этом в четверг, 14 декабря, сообщил Президент РФ Владимир Путин во время «Итогов года», предлагая способ решения проблемы нехватки в регионах медицинского персонала.

Глава страны пообещал добиться от правительства увеличения выплат, хотя бюджет на 2024 год уже принят.

В Пензенской области программа помощи сельским врачам действует более 10 лет.

С 2023 года выплаты по программе «Земский доктор» составляют 1 млн (земским докторам) и 500 тысяч рублей (фельдшерам). Однако для тех, кто трудится в населенных пунктах на удаленных или труднодоступных территориях, она выше: по программе «Земский доктор» - 1,5 млн рублей, по программе «Земский фельдшер» - 750 тысяч.

В администрации Пензы проинформировали: благодаря этим мерам поддержки в учреждения здравоохранения региона за последние 5 лет пришли на работу свыше 250 врачей и 123 медработника среднего звена.

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Источник — фото pixabay.com
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