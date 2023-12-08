9 декабря пензенцам снова придется искать способ согреться

08.12.2023 | 22:00

В субботу, 9 декабря, жители Пензенской области не заметят существенных изменений в погоде. Будет все так же холодно.

По прогнозу ФГБУ «Приволжское УГМС», на территории продолжит господствовать антициклон, заполненный арктическим воздухом.

В ночь на 9 декабря температура будет держаться на отметках -17...-19 °C, днем ожидается -12...-14 °C. Ветер юго-восточный.

«В отдельных районах по-прежнему будет идти снег, температурный режим останется пониженным», - сообщила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

По народному календарю, 9 декабря - Егорий Зимний, Юрий Холодный. Погоду в этот день предсказывали по воде в колодцах. Если она была тихой, ждали спокойной зимы, при ряби готовились к вьюге.