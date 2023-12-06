Камеры не следят за нарушителями правил на улице Окружной

В Пензе водители могут безнаказанно пользоваться «художеством» хулиганов, изменивших разметку на улице Окружной. Нарушения правил не фиксируется.
Вопрос, следят ли камеры за автомобилистами, которые поворачивают налево и направо в районе АЗС «Апельсин», пользуясь участком с нарисованным разрывом в двойной сплошной, задал читатель сетевого издания «ПензаИнформ».
«Может, камеры там есть и фиксируют нарушения?» - поинтересовался он.
Ответ пришел из ГБУ Пензенской области «Безопасный регион».
«В настоящее время на указанном участке комплексы фотовидеофиксации не установлены», - сообщили в учреждении.
Специалисты добавили, что нарушения правил фиксируются согласно схеме организации дорожного движения и актуальной дорожной разметке. Если последняя отсутствует или плохо различима, комплексы не работают.
О том, что разметку на Окружной изменили неизвестные, сообщалось в конце ноября.
«Насколько я помню, на Окружной движение по полосам, а законная возможность повернуть налево - только к Октябрьскому саду напротив «Моей родни», - поделился наблюдением пензенец.
Заместитель главы администрации города Ярослав Щигорев заявил, что первоначальный вид линиям вернут в весенне-летний период 2024 года.
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