Ограничение въезда на кладбища в Пензе признали необоснованным

30.11.2023 | 09:38

В Пензе выявили нарушения законодательства в сфере погребения. Соответствующую проверку областная прокуратура проводила по публикациям в СМИ.

Надзорный орган откликнулся на жалобы людей о невозможности беспрепятственного проезда на территорию, сложностях при получении разрешений на захоронение, установку надгробий и благоустройство могил.

Как оказалось, в Положении об организации ритуальных услуг, которое городская администрация утвердила 12 мая этого года, содержался ряд коррупциогенных факторов.

«На граждан возлагались не предусмотренные законом обязанности по предоставлению в орган местного самоуправления излишнего количества документов для получения разрешений на установку намогильных сооружений, предусматривался длительный период их рассмотрения, устанавливались необоснованные ограничения для проезда на кладбища автомобильного транспорта», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Когда прокуратура указала на нарушения, мэрия разработала новый проект постановления, но и он проверку не прошел: в нем по-прежнему присутствовали коррупциогенные факторы и противоречащие федеральному законодательству положения.

Александр Лейзенберг, тогда первый заместитель прокурора области, ныне и. о. прокурора, встретился с главой города Александром Басенко. Они обсудили проблемы, связанные с излишней бюрократизацией процессов получения гражданами разрешений на захоронение и благоустройство.

В результате порядок был упрощен, в новом документе предусмотрели возможность подачи документов и получения разрешений в электронном виде.

Пензенцы все лето возмущались новыми порядками. В значимые для себя даты люди не могли попасть на кладбища и привести могилы близких и родных в порядок.

«Чтобы получить пропуск, надо 7 кругов ада пройти. У вас есть время? Хорошо. У меня вот его нет. Я вырвалась на 2 часа, чтобы убраться и привезти мешки с керамзитом, чтобы засыпать. Спор закончился в мою пользу, скрипя зубами, они открыли шлагбаум. Так по тем дорогам мы все равно не могли подъехать к своему ряду из-за разбитых дорог и болот. Могила далеко от шлагбаума. Ладно, когда хорошая погода, пройтись, но в дождь и грязь. Это просто издевательство!» - возмутилась одна из горожанок.