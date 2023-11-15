16 ноября жители Пензенской области могут столкнуться с гололедицей

15.11.2023 | 21:50

В четверг, 16 ноября, в Пензенской области местами ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.

Об этом рассказали синоптики Приволжского гидрометеоцентра. Неблагоприятных погодных явлений не прогнозируется.

Осадки могут начаться уже в ночь на четверг. Столбик термометра покажет -2...+3. Ветер восточный, порывы 7-12 м/с.

Утром 0…+1, небольшой снег. Такая же погода сохранится и днем. Местами воздух прогреется до +5 градусов. Будет дуть северный ветер, порывы 7-12 м/с.

Синоптики предупредили о возможной гололедице.

Вечером похолодает до нуля. Вероятность осадков в виде мокрого снега сохранится.