Сетевое издание|18+|Среда|15 ноя 2023|22:43
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+3oC
+4oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

16 ноября жители Пензенской области могут столкнуться с гололедицей

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В четверг, 16 ноября, в Пензенской области местами ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.

Об этом рассказали синоптики Приволжского гидрометеоцентра. Неблагоприятных погодных явлений не прогнозируется.

Осадки могут начаться уже в ночь на четверг. Столбик термометра покажет -2...+3. Ветер восточный, порывы 7-12 м/с.

Утром 0…+1, небольшой снег. Такая же погода сохранится и днем. Местами воздух прогреется до +5 градусов. Будет дуть северный ветер, порывы 7-12 м/с.

Синоптики предупредили о возможной гололедице.

Вечером похолодает до нуля. Вероятность осадков в виде мокрого снега сохранится.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте