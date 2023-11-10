С покупкой квартиры нужно поспешить до повышения первого взноса

10.11.2023 | 12:07

Последние месяцы система ипотечного кредитования изменяется. Ужесточаются условия в рамках льготных ипотечных программ, а из-за повышения ключевой ставки Центрального банка растут и ставки по ипотеке.

Самое серьезное изменение - повышение размера первоначального взноса с 15% до 20%. И это не итоговая цифра - эксперты в сфере недвижимости ожидают, что с 1 января 2024 года размер первоначального взноса будет увеличен до 30%.

Также депутаты и эксперты высказываются о возможном ограничении выдачи льготной ипотеки или полном прекращении финансирования данных льготных ипотечных программ.

Неопределенность пугает многие семьи, которые готовились купить жилье в новом году и откладывали сделку в ожидании улучшения условий кредитования.

«Изменения стали объективными препятствиями для покупки жилья. Поэтому не стоит откладывать приобретение новой квартиры, если вы уже об этом задумались. С каждым годом недвижимость становится только дороже, а значит, выше размер первоначального взноса и ежемесячного платежа.

Сегодня в рамках льготных ипотечных программ, выгодных акций и предложений есть возможность приобрести квартиру в новостройке. Дополнительное преимущество - приобретение жилища с уже готовой отделкой: не нужно оформлять кредитов на ремонт», - отметила коммерческий директор ГК «Территория жизни» Оксана Маркова.

Те, кто уже оформил ипотеку, утверждают: не стоит ее бояться. Так, 23-летняя Дарья уже три года платит ипотеку за новую квартиру в ЖК «Арбековская застава».

«Когда я решила приобрести собственное жилье, то боялась, что ежемесячный взнос будет очень высоким, придется отказывать себе в отдыхе и любимом хобби, искать подработку. Но менеджеры подобрали отличный размер платежа, который не ужимает бюджет. Я могу позволить себе заниматься спортом и музыкой. Скоро у меня будет собственная квартира, которая подросла в цене с того момента, как я ее покупала», - рассказала девушка.

Со времени оформления сделки квартира Дарьи подорожала с 2,8 млн до 4,1 млн рублей - почти в полтора раза. А платеж остался прежним. При этом сохраняется возможность рефинансирования и досрочного погашения. И это не единичный пример - согласно данным ЦИАН, в 2023 году заемщики стали чаще выплачивать ипотеку досрочно благодаря вовремя заключенной сделке.

Сегодня есть возможность купить квартиру и опередить изменения, воспользовавшись выгодными акциями и предложениями от ведущего застройщика региона ГК «Территория жизни». Перед новым годом девелопер запускает акцию «Новогоднее комбо»* с выгодными условиями покупки.

«В рамках акции «Новогоднее комбо»* можно приобрести готовую квартиру как с предчистовой отделкой, так и с чистовой отделкой Smart Pro. Кроме того, мы не только предлагаем клиентам выгодную ставку по ипотеке от 5,1%, но и добавляем на первоначальный взнос, если клиенту не хватает, что сейчас очень актуально», - добавила Оксана Маркова.

Главное преимущество «Новогоднего комбо» - возможность выбора самого выгодного варианта из предложенных:

- если не хватает на первоначальный взнос, а переезжать нужно уже сейчас, застройщик добавит средства, и сделку можно будет оформить сразу, не тратя время на накопления;

- если имеется достаточная сумма для погашения, то можно оплатить наличными средствами и получить скидку до 350 тыс. руб.;

- если имеется маткапитал, его можно использовать в качестве первоначального взноса и получить скидку на покупку жилья.

Квартиры предлагаются в жилых комплексах «Арбековская застава» и «Лугометрия». Дома сданы, в квартирах есть предчистовая и чистовая отделка. В квартирах с отделкой Smart Pro поклеены обои на флизелиновой основе, установлены межкомнатные двери и натяжные потолки с точечным освещением, уложен ламинат, выложен плиткой и укомплектован сантехникой санузел, на кухне установлен кухонный модуль, а в ванной - стиральная машина. А в комплектации «Все включено» покупателя ждет еще кухонный гарнитур со встроенным освещением и установленной техникой: вытяжкой, духовым шкафом, варочной панелью, посудомоечной машиной (в трехкомнатных квартирах).

Подробности о программе и условия других акций можно узнать на сайте территорияжизни.рф или в офисах, которые работают без выходных и перерывов: ул. 65-летия Победы, 29, с 9:00 до 21:00; ул. Ульяновская, 91а, с 9:00 до 18:00.

Также можно оставить заявку здесь.

На интересующие вопросы ответит менеджер по телефону +7(8412) 203-000.

* Название рекламной акции - «Новогоднее комбо на готовые квартиры». Ипотека с господдержкой для семей с детьми. Заемщики - граждане РФ, имеющие ребенка - гражданина РФ, рожденного с 01.01.2018 по 31.12.2023, либо имеющие двоих и более детей, которые не достигли 18 лет на дату заключения кредитного договора, либо заемщики с ребенком-инвалидом, рожденным не позднее 31.12.2023. Предоставляет ПАО «Сбербанк» (ген. лиц. № 1481 от 11.08.2015). Валюта кредита - рубль РФ. Первоначальный взнос - 20,1%. Срок кредита - 30 лет, ставка по семейной ипотеке 5,1% на весь срок кредитования при условии проведения электронной регистрации сделки. Минимальная сумма кредита - от 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита - до 6 млн руб. Полная стоимость кредита (ПСК) - от 5,1% до 6,655%.

«Добавим на первоначальный взнос» - при условии оформления квартиры в ипотеку 5,1% и наличии семейного (материнского) сертификата застройщик по индивидуальному согласованию предоставляет покупателю дополнительную сумму на первоначальный взнос по ипотеке.

«Удвоим материнский капитал» - предоставляется дополнительная скидка от размера материнского капитала. Скидка предоставляется при предъявлении сертификата о материнском (семейном) капитале и его реализации при покупке.

При полном расчете при покупке квартиры без использования ипотеки клиенту предоставляется дополнительная скидка 3% от полной стоимости приобретаемого имущества.

Акция «Новогоднее комбо» распространяется на квартиры в 11-м и 12-м строениях ЖК «Лугометрия»; 11-е строение в 6-м микрорайоне и 11-е строение в 7-м микрорайоне ЖК «Арбековская застава».

Подробности по телефону 8 (8412) 203-000 и на сайте территорияжизни.рф. Условия действительны до 30.11.2023. Список строений, на которые распространяется программа, можно уточнить у представителей застройщика.

Реклама. Заказчик - ООО «КМ».

Фото № 1 freepik, автор Drazen Zigic.