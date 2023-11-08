В Заречном во всех школах выявлены случаи пневмонии

08.11.2023 | 12:43

В Заречном все чаще ставят диагноз «пневмония»: за октябрь и начало ноября в городе выявлено 113 случаев. В основном - у школьников.

В детских коллективах везде удалось определить возбудителя. Это микоплазма, сообщает издание gorodz.info.

«Особенность данной инфекции - достаточно длительный инкубационный период, который может достигать одного месяца», - уточнила заведующая инфекционным отделением МСЧ № 59 Заречного Ирина Малова.

На 8 ноября случаи пневмонии есть во всех школах города. Детей лечат определенной группой антибиотиков.

«Начинаться заболевание может как простое ОРВИ, с повышением температуры. А могут быть и другие симптомы: сухой мучительный кашель, конъюнктивит, расстройство ЖКТ», - добавила Ирина Малова.

По Пензе официальных данных нет. Однако заболевших среди детей много. Педиатры, являясь на вызов, отмечают, что почти у всех юных пациентов одни и те же симптомы: повышение температуры, сухой кашель, боль в горле.