Пензенский аэропорт готов к снегопадам и гололеду

02.11.2023 | 21:35

Предстоящей зимой пензенскому аэропорту не придется столкнуться с гололедицей на взлетной полосе. Об этом сообщается на странице минцифры во «ВКонтакте».

Для покрытия посадочной площадки закуплен противогололедный реагент, который можно использовать двумя методами.

Первый - профилактическая обработка, второй - удаление уже образовавшегося льда и укатанного снега (после нанесения реагента они за 15 минут превратятся в слякоть, которую уберет спецмашина).

В результате повышается безопасность перелетов за счет хорошего сцепления шасси с покрытием и обеспечивается постоянная готовность полосы (ее не закрывают из-за обледенения).

Ранее губернатор заявил, что у пензенского аэропорта хорошие перспективы. «Во-первых, скоро компания S7 перейдет на самолеты Boeing. Требования по подготовке взлетно-посадочной полосы и обслуживанию судов под них выше, чем под Embraer, соответственно, потребуется дополнительная техника, особенно в осенне-зимнее время. Ее мы уже закупили», - сообщил он 14 сентября.

Вторая новость - аэровокзал ждет модернизация. «Пассажиропоток увеличивается, приближаемся к 400 000 человек в год, есть возможности открыть новые направления в будущем, наша взлетно-посадочная полоса позволяет принимать практически все типы самолетов», - называл причины губернатор. По его словам, уже есть два варианта модернизации, которые прорабатываются в рамках государственно-частного партнерства.