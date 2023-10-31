За спам-звонки собираются ввести серьезные штрафы

31.10.2023 | 08:18

Правительство поддержало законопроект о введении штрафов за спам-звонки и рекламу микрозаймов по телефону, но при условии доработки. Об этом сообщает ТАСС, в распоряжении которого есть отзыв на документ.

Законопроект был внесен Брянской областной думой. Сейчас он рассматривается повторно, так как первая версия была возвращена на доработку. Его инициаторы предлагают установить штраф за спам-рекламу. Для граждан он составит от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц - 20-100 тысяч рублей, для юрлиц - от 300 тысяч до 1 миллиона рублей.

Кроме того, предлагается ужесточить ответственность за ненадлежащую рекламу услуг, связанных с предоставлением кредитов, пользованием и погашением их. Речь идет о случаях, когда размещается неполная информация об условиях займа, а неуказанные параметры могут влиять на итоговую стоимость кредита.

Максимальный размер штрафов за это могут увеличить с нынешних 800 тыс. рублей до 1,6 млн рублей - такая сумма установлена для юридических лиц. При этом теперь прописана ответственность не только кредитных организаций в целом, но и конкретно микрофинансовых.

Как отмечается в пояснительной записке, «практика спам-звонков широко распространена как среди компаний, индивидуальных предпринимателей, так и среди кредитных и микрофинансовых организаций, главной целью которых является незаконное обогащение при условии получения гражданином информации не в полном объеме, а частично».

В правительстве указали, что некоторые положения нуждаются в доработке, так как не учитывают вступающие в силу или уже действующие редакции законов. Кроме того, авторы документа не обосновали, насколько целесообразно кратное увеличение наказания и введение нового субъекта административной ответственности за рекламу микрозаймов. Эти замечания могут быть доработаны ко второму чтению законопроекта в Госдуме.