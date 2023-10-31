В Пензе общественники и журналисты провели день с участковым

31.10.2023 | 16:26

В Пензе состоялась акция «Один день с участковым», где представители общественного совета при региональном УМВД России и СМИ познакомились с работой полицейских.

Трудовой день участкового Даниила Асыркина из отдела полиции № 3 начался с приема граждан. К нему за помощью обратилась горожанка, муж которой злоупотребляет алкоголем. Ранее полицейский уже вызывал супруга пензячки на беседу, в этот раз женщина и участковый договорились провести ее вновь.

В день Даниил Асыркин отрабатывает до 10 обращений и жалоб от населения. В основном к нему приходят люди с семейными и бытовыми проблемами, а также пострадавшие от краж и мошенничеств.

«Самое сложное и важное - это заслужить доверие населения, найти с каждым жителем общий язык. Методы работы со всеми разные. Приходится быть психологом, дипломатом», - рассказал участковый.

После приема граждан он отправился к пожилым людям и объяснил им, как не дать себя обмануть, и оставил памятки.

Затем полицейский и общественники посетили граждан, состоящих на профилактическом учете. Асыркин рассказал участникам акции, что такое административный надзор и какие ограничения он накладывает.

«В целом остались положительные эмоции. Я заметила, что граждане обращаются к полицейскому с самыми разными вопросами, связанными с их семейными проблемами, конфликтами с соседями или другими жителями района. Участковый играет важную роль в разрешении этих вопросов и помощи людям, которые не знают, куда обратиться», - отметила заместитель председателя общественного совета при региональном УМВД Ольга Логвина.

Подобные мероприятия помогают полиции получить доверие граждан и повысить эффективность собственной работы.