Сетевое издание|18+|Вторник|31 окт 2023|17:26
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+13oC
+14oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензе общественники и журналисты провели день с участковым

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензе состоялась акция «Один день с участковым», где представители общественного совета при региональном УМВД России и СМИ познакомились с работой полицейских.

Трудовой день участкового Даниила Асыркина из отдела полиции № 3 начался с приема граждан. К нему за помощью обратилась горожанка, муж которой злоупотребляет алкоголем. Ранее полицейский уже вызывал супруга пензячки на беседу, в этот раз женщина и участковый договорились провести ее вновь.

В день Даниил Асыркин отрабатывает до 10 обращений и жалоб от населения. В основном к нему приходят люди с семейными и бытовыми проблемами, а также пострадавшие от краж и мошенничеств.

«Самое сложное и важное - это заслужить доверие населения, найти с каждым жителем общий язык. Методы работы со всеми разные. Приходится быть психологом, дипломатом», - рассказал участковый.

После приема граждан он отправился к пожилым людям и объяснил им, как не дать себя обмануть, и оставил памятки.

Затем полицейский и общественники посетили граждан, состоящих на профилактическом учете. Асыркин рассказал участникам акции, что такое административный надзор и какие ограничения он накладывает.

«В целом остались положительные эмоции. Я заметила, что граждане обращаются к полицейскому с самыми разными вопросами, связанными с их семейными проблемами, конфликтами с соседями или другими жителями района. Участковый играет важную роль в разрешении этих вопросов и помощи людям, которые не знают, куда обратиться», - отметила заместитель председателя общественного совета при региональном УМВД Ольга Логвина.

Подобные мероприятия помогают полиции получить доверие граждан и повысить эффективность собственной работы.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — видео пресс-службы УМВД России по Пензенской области
0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа
сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте