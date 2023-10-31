В Кузнецке елочные базары откроются позже, чем в Пензе

31.10.2023 | 09:56

В Кузнецке елочные базары откроются с 12 декабря. Вопрос обсуждали на совещании в администрации города в понедельник, 30 октября.

Сейчас в Кузнецке готовятся провести торги, чтобы определить, какой из коммерсантов займет пользующуюся популярностью площадку на улице Минской.

Остальные точки елочным базарам предоставят частники.

«Как только это начнется, ездить [контролировать], чтобы несанкционированной торговли не было. Здесь с полицией надо состыковаться. У нас достаточно мест легальных для того, чтобы это все делать как положено», - поручил глава Кузнецка Сергей Златогорский.

Также он указал, что новогодние деревца в качестве гуманитарной помощи необходимо отправить в Токмак. По словам Златогорского, «у них с елками беда».

Предполагается, что такую гуманитарную помощь получат прежде всего школы, детсады, другие социальные учреждения.

«Для нас [в этом] нет ничего, а для них целый праздник», - добавил Сергей Златогорский.

В Пензе елочные базары начнут работать с 1 декабря. Продавать хвойные деревья будут строго в отведенных местах вплоть до 31 декабря. За соблюдением всех правил станут следить контролирующие органы. За несанкционированную торговлю предусмотрены штрафы.