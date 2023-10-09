Пензенских туристов просят воздержаться от поездок в Израиль

09.10.2023 | 13:25

Пензенским туроператорам рекомендовали приостановить продажу путевок в Израиль в связи с угрозой безопасности из-за обострения израильско-палестинского конфликта. Соответствующие письма в понедельник, 9 октября, разослал региональный минкульт.

Путешественников, уже заключивших договоры на туристские услуги, обязательно должны проинформировать о текущей ситуации в стране и возможности изменить условия договора или расторгнуть его (в соответствии со статьями 10, 14 закона № 132-ФЗ и статьей 451 Гражданского кодекса РФ).

«При этом в случае расторжения до начала путешествия туристу и (или) иному заказчику возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта, а после начала - ее часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг», - уточнили в минкульте.

Жителей области также просят воздержаться от самостоятельных поездок в страну до нормализации обстановки.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа выпустили ракеты по территории Израиля. В ответ на это армия обороны начала военную операцию в Газе. В результате нападения на Израиль, по данным на утро 9-го числа, погибло более тысячи человек. По неофициальной информации, после вторжения ХАМАС без вести пропали около 750 израильтян, пишет Lenta.ru.