Пензячка попросила отремонтировать Дом радио

08.10.2023 | 15:03

Пензячка обратила внимание властей на удручающее состояние Дома радио, расположенного в лесном массиве между улицами Попова и Лермонтова. Обращение женщина оставила на странице главы региона в соцсети «Одноклассники».

«Как хочется дождаться того момента, когда наш губернатор обратит внимание на здание радио Пенза», - написала она.

Дом радио обветшал и нуждается как минимум в косметическом ремонте фасада: облицовка стен и цоколя разрушается.

На сообщение пензячки ответил представитель регионального правительства. Он указал, что здание принадлежит Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании. В данный момент оно не используется.

«Правительством Пензенской области было направлено обращение о передаче здания Дома радио в собственность Пензенской области. Решение о передаче пока не принято», - пояснили пензячке.