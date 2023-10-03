Банк «Кузнецкий» предлагает новые монеты из драгоценных металлов

03.10.2023 | 15:08

В банке «Кузнецкий» появились новые отчеканенные из серебра 925-й пробы монеты. Юбилейная трехрублевая монета «100-летие отечественной гражданской авиации» выпущена в серии «Исторические события».

На реверсе изображен взлетающий самолет на фоне стилизованного сферического изображения Северного полушария Земли.

Также коллекцию пополнила монета номиналом 2 рубля, посвященная 100-летию со дня рождения дагестанского поэта Расула Гамзатова. На ней нанесен портрет поэта, горы и летящие журавли из символической песни о солдатах, написанной на стихи мастера.

В новой серии «Сохрани наш мир» в обращение вышла монета номиналом 3 рубля «Белка обыкновенная». На реверсе - шустрый зверек на ветке хвойного дерева с шишками, семена которых входят в его рацион.

Покупка монет из драгоценных металлов позволяет диверсифицировать денежные средства в высоколиквидные активы с возможностью в нужное время снова включить их в денежный оборот.

Более подробную информацию о монетах можно получить в главном офисе банка, на сайте kuzbank.ru в разделе «Монеты» или по бесплатному телефону 8-800-100-64-10.

Банк «Кузнецкий» был основан 26 октября 1990 года. 17 сентября 2015 года преобразован в Публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий». ПАО Банк «Кузнецкий» включено в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428. Лицензия на осуществление банковских операций ЦБ РФ №609 от 12.11.2018 г.

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