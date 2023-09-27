27.09.2023 | 22:00

В ночь на четверг, 28 сентября, и утром в Пензенской области ожидаются заморозки. Столбик термометра местами опустится до -1…-2.

Об этом предупредили синоптики пензенского гидрометеоцентра.

Согласно прогнозу, утром будет ясно, ветер северо-западный, с порывами до 2 м/с. Днем потеплеет до +17…+20, ожидается переменная облачность без осадков.

Вечером температура опустится до +10…+15, а ночью - до +7…+9.

Заметные перепады температур осенью не только могут привести к обострению хронических заболеваний, но и повышают риск заразиться вирусной инфекцией. Врачи рекомендуют жителям области использовать маски в общественных местах, чаще мыть руки и одеваться по погоде, не допуская переохлаждения или перегрева.