Опубликован график доставки социальных выплат в октябре

27.09.2023 | 10:59

Отделение Социального фонда России по Пензенской области обнародовало график финансирования пенсий и других социальных выплат в октябре.

Пенсионерам, получающим деньги через банки, 4-го числа перечислят выплаты, дата доставки которых установлена на 5-12-е, 12-го - за 13-19-е число, 19-го - за 20-23-е, 23 октября - за 24-25-е.

День доставки пенсии устанавливается исходя из адреса проживания и меняется только в случае его смены. Дата зачисления на счет соответствует графику финансирования, составленному с учетом выходных и праздничных дней.

Доставка пенсий и социальных выплат через «Почту России» производится в соответствии с режимом работы отделений связи.

3 октября будут профинансированы через банки ежемесячные выплаты на первого ребенка до 3 лет, единое пособие, выплаты беременным, вставшим на учет в ранние сроки, пособия на детей от 8 до 17 лет, выплаты по уходу за детьми до полутора лет неработающим, ежемесячные выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации, и другие меры поддержки.

«Почта России» доставит деньги в течение месяца до 25 октября.

Тем, кто трудоустроен, пособие по уходу за ребенком до полутора лет направят 6 октября. Если оно перечисляется на карту «Мир», то деньги придут в тот же день; если на номер расчетного счета - то не ранее следующего рабочего дня.

Ежемесячную выплату из материнского капитала перечислят 5 октября.