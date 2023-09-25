Пензенцы с Шуиста хотят свою спортивную аллею

25.09.2023 | 12:00

Пензенцы с Шуиста хотят, чтобы их микрорайон развивался и становился комфортным для жителей. Этому, по мнению людей, будут способствовать новые объекты.

«Олег Владимирович, хочу попросить Вас рассмотреть вопрос о появлении в лесном массиве мкр. Шуист спортивной аллеи по подобию спортивных аллей на Западной Поляне и в Ахунах. Это позволило бы жителям круглогодично проводить досуг в лесном массиве с пользой для здоровья», - обратился к губернатору во «ВКонтакте» пользователь Андрей С.

На сообщение, размещенное на странице главы региона, отреагировала администрация Пензы.

Представитель мэрии заявил, что вопрос обустройства прогулочной аллеи в лесу на Шуисте не обсуждался.

«После определения источников финансирования данный вопрос будет рассмотрен», - пообещали Андрею.