Жителей Наровчата заставили заплатить за вывоз мусора

14.09.2023 | 12:59

Несколько жителей села Наровчат игнорировали квитанции за вывоз мусора и накопили долги. Погашать их люди отказались, так как услугой не пользовались и договоров с организацией не заключали.

В деле разбирался районный суд.

ООО «Экопром», которое с 1 января 2019 года занимается вывозом ТКО из населенного пункта, обратилось в суд с требованием взыскать с жителей задолженность. Те, в свою очередь, составили встречные иски о признании договора на оказание услуг с ООО незаключенным.

«С 2019 года им приходят квитанции об оплате коммунальной услуги по обращению с ТКО, сбор ТКО на улицах, где они проживают, осуществляется раз в неделю, однако они данной услугой не пользуются, поскольку накоплений ТКО у них не имеется, весь мусор они утилизируют сами. Договор об оказании услуг по обращению с ТКО с ними не заключался, а потому обязательства по оплате данной услуги ответчики не исполняют», - сообщили в пресс-службе Наровчатского районного суда.

Согласно законодательству, деятельность по вывозу мусора является специализированной. Сельчане же не смогли доказать, что ТКО они не копят и самостоятельно утилизируют бытовые отходы способами, не нарушающими законодательство.

Что касается заключения договора на оказание услуги, то отсутствие документа не означает отсутствия договорных отношений. ООО «Экопром» публично заявило о том, что занимается вывозом ТКО, эта информация была опубликована на официальном сайте компании, в интернете, а также в газете «Пензенские губернские ведомости».

«Исследовав материалы дела, суд признал требования о взыскании задолженности по оплате коммунальной услуги по обращению с ТКО подлежащими удовлетворению частично и с учетом срока исковой давности взыскал с них задолженность, а также судебные расходы по оплате государственной пошлины и почтовые расходы в сумме от 10 332 до 15 455 рублей», - рассказали в пресс-службе.