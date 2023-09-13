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Общество

Нарушивший права кузнечанки банк оштрафовали

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Жительница Кузнецке устала от звонков сотрудников отдела взыскания просроченной задолженности одного из банков. Кредит взял муж горожанки, он перестал вносить платежи, а отвечать за его бездействие пришлось супруге.

Женщина посчитала, что ее права нарушены, и обратилась в суд.

Там установили, что муж кузнечанки заключил кредитный договор с банком в феврале 2020 года. Свои обязательства по погашению займа мужчина не выполнил.

В таких случаях закон разрешает сотрудникам финансового учреждения обращаться к третьим лицам (членам семьи), связанным с должником, но только если имеется соответствующее согласие заемщика, а также согласие самого третьего лица.

Выяснилось, что кузнечанин дал такое согласие уже при подписании кредитного договора.

«Однако этот довод не свидетельствует об отсутствии в действиях банка состава вмененного ему административного правонарушения, так как согласие на взаимодействие с третьими лицами может быть заключено только с должником, под которым понимается физическое лицо, имеющее просроченное денежное обязательство», - пояснили в пресс-службе Кузнецкого районного суда.

На момент подписания договора мужчина не являлся должником, просроченных платежей у него не было.

Банк признали виновным в административном правонарушении и наказали штрафом в 50 000 рублей.

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