Соцпрограммами от ГК «Территория жизни» воспользовались 550 семей

11.09.2023 | 16:44

Группа компаний «Территория жизни» продолжает реализацию социального проекта «Территория мам». Вопросы финансовой грамотности, проведение совместных мероприятий и реализация социальных проектов - эти и другие вопросы обсудили на очередном заседании совета, членами которого являются лидеры общественного мнения, блогеры, представители застройщика, руководители общественных организаций.

Одной из основных тем встречи стали итоги деятельности за полгода существования проекта. За это время у «Территории мам» появилось несколько направлений работы. В соцсети создана группа, в которой члены совета делятся информацией для молодых матерей. Правильное питание, уход за здоровьем, воспитание ребенка - эти вопросы освещены в сообществе.

Еще одна важная миссия проекта - реализация жилищных программ для семей с детьми, повышение уровня финансовой грамотности в вопросах использования материнского капитала при покупке недвижимости.

«Материнский капитал - это возможность изменить жизнь семьи к лучшему, чтобы дать вашему ребенку лучшее детство, лучшее воспитание, все для лучшей жизни. Благодаря уникальным программам от застройщика семьи могут улучшить свои жилищные условия, выгодно использовав сертификат на материнский капитал», - рассказала член совета, коммерческий директор ГК «Территория жизни» Оксана Маркова.

Группа компаний «Территория жизни» предлагает сразу несколько способов эффективного использования субсидии от государства.

- «Удвоение материнского капитала»*. При использовании маткапитала в качестве первоначального взноса для покупки квартиры от застройщика семья получает скидку в размере субсидии - до 775 тысяч рублей.

- «Утроение материнского капитала»**. Для семей, желающих переехать в просторную квартиру с готовой отделкой, предоставляется скидка до 1,551 млн рублей при покупке трехкомнатной квартиры.

- «Семейная рассрочка с платежом 10 000 рублей»***. Если использовать маткапитал в качестве первоначального взноса, то можно купить квартиру в рассрочку, не переплачивая.

Этими предложениями воспользовались более 550 семей. Некоторые из них уже получили ключи от квартир в жилых комплексах «Арбековская застава» и «Лугометрия».

«Продолжается работа нашего совместного с перинатальным центром проекта, в рамках которого мы вручаем мамам новорожденных «набор мамы»: плед, бутылочку, соску, шоппер. Всего выдано более 1 500 наборов, до конца года хотим передать еще 3 000 наборов. Также «Территория жизни» организует развлекательные мероприятия для семей с детьми. В этом году мы провели уже более ста мероприятий, среди которых как небольшие праздники двора, так и общегородские - масштабные фестивали «Лугофест», «Кинометрия», - поделилась Оксана Маркова.

Отдельно совет поприветствовал новых членов, которые выразили желание активно участвовать в деятельности проекта.

«Понравилось это сообщество, активность, энергия участниц. Я рада стать частью совета и буду приносить свои идеи, которые принесут пользу семьям», - высказалась основатель бизнес-сообщества «Лаборатория успеха» Марина Шатунова.

Председатель региональной общественной организации поддержки инвалидов «Пензенские лучики», один из членов совета Людмила Ермакова вручила благодарности руководству компании ГК «Территория жизни» за помощь и поддержку в рамках совместного проекта с региональным отделением СБЕР.

Члены совета предложили направления, в которых можно продолжить работу: организация и проведение общих благотворительных мероприятий на площадках ЖК «Арбековская застава» и «Лугометрия», подготовка нового информационного контента для группы «Территория мам». С появлением новых участников проекта число новых тем увеличится, а значит, проект станет более актуальным и интересным.

С полным списком социальных программ проекта от «Территории мам» можно ознакомиться на сайте или в группе «ВКонтакте». Подробности условий программ можно уточнить у менеджера по телефону +7(8412) 28-28-04 или на сайте территориямам.рф.

* Название рекламной акции - «Удваиваем материнский капитал».

В рамках акции предоставляется дополнительная скидка в размере материнского капитала. Общий размер скидки не должен превышать 775 000 рублей. Скидка предоставляется при предъявлении сертификата о материнском (семейном) капитале и его реализации при покупке квартиры в рамках проводимой акции. В акции участвуют 1- и 2-комнатные квартиры, расположенные в строении 11 по адресу: г. Пенза, ул. Генерала Глазунова; 3-комнатные квартиры в строении № 11 по адресу ул. Генерала Глазунова; в строении № 11, 15, 16, 19, 20 (2-й очереди) по адресу: ул. Яшиной.

** Название рекламной акции - «Утраиваем материнский капитал».

В рамках акции предоставляется дополнительная скидка, общий размер которой не должен превышать 1 551 256 рублей. Скидка предоставляется при предъявлении сертификата о материнском (семейном) капитале и его реализации при покупке квартиры в рамках проводимой акции. В акции участвуют квартиры площадью более 90 кв. м, расположенные в строении 19 ЖК «Лугометрия» по адресу г. Пенза, ул. Побочинская. Застройщик - ООО СЗ «Лугометрия 19».

*** Название рекламной акции - «Семейная рассрочка на покупку квартиры», в рамках которой клиенту при заключении договора долевого участия (ДДУ) предоставляется беспроцентная рассрочка на покупку квартиры до ввода дома в эксплуатацию. Первоначальный взнос от 10%. В качестве первоначального взноса может быть использован семейный (материнский) капитал. Размер ежемесячного платежа 10 000 рублей.

После ввода дома в эксплуатацию клиент обязуется выплатить оставшуюся сумму средств в полном объеме. Размер ежемесячного платежа фиксируется в рамках заключения ДДУ. Срок действия акции с 01.08.2023 по 31.12.2023.

В акции участвуют: строение № 11 в 7-м мкр. (5-й и 6-й этапы строительства) по адресу: РФ, г. Пенза, ул. Генерала Глазунова, 11, застройщик ООО СЗ «Смарт+»; строения 9, 10, 13, 14 по адресу: РФ, г. Пенза, ул. Побочинская. Застройщики: ООО СЗ «Лугометрия 8», ООО СЗ «Лугометрия 6». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.

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